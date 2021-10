Limitazioni al traffico su via Orsoleto: da domani e fino alla prossima settimana il via ai lavori per il nuovo manto stradale | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Il crono programma prevede che a partire da domani 5 ottobre – fino a martedì 12 – si svolgeranno i lavori di sistemazione del manto stradale della via Orsoleto. In particolare, i tratti interessati alle nuove asfaltature saranno dal civico 222, per una lunghezza di circa 200 metri verso la SS16; dal civico 198, per una lunghezza di circa 380 metri verso la SS16; e dal civico 241, per una lunghezza di circa 420 metri sempre nella direzione della SS16.

Per la realizzazione di tali interventi la via Orsoleto sarà percorribile a senso unico alternato e solo all’occorrenza, limitatamente al tempo per eseguire alcune operazioni più importanti, potrebbe essere necessaria la chiusura totale del traffico. La circolazione comunque sarà sempre ripristinata nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e domenica.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte