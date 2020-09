L’incredibile spot del Pd ?che invita a votare Zaia

Che durante le prossime consultazioni regionali sia possibile scegliere la via del voto disgiunto non è di certo una novità di quest’anno, ma che addirittura durante uno spot elettorale un candidato (nello specifico iscritto tra le file del Pd) inviti gli elettori ad effettuare una scelta del genere, probabilmente perchè conscio della batosta all’orizzonte per il proprio candidato governatore, con lo scopo di raggranellare qualche preferenza in più, davvero non si era mai visto.

È accaduto in Veneto, dove il presidente della Regione uscente Luca Zaia (supportato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Zaia e Lista Veneta Autonoma) è dato in netto vantaggio rispetto al leader dello schieramento avversario Arturo Lorenzoni (sostenuto invece da Partito Democratico, Veneto in Europa, Europa Verde e da due liste civiche Lorenzoni Presidente).

Sarà possibile, come sempre, dare un’unica preferenza per il candidato governatore, senza preoccuparsi di indicare alcuno schieramento nello specifico, oppure apporre un contrassegno sia sul nome del presidente che sul simbolo che lo accompagna: in quest’ultimo caso il voto andrà sia al candidato che all’intero schieramento che lo sostiene. L’elettore potrà sbarrare comunque anche una delle liste che compongono la compagine, garantendo anche ad essa una preferenza, e in aggiunta indicare il nome di un massimo di due candidati al consiglio regionale facenti parte dell’elenco del medesimo partito.

Oltre a ciò viene data al cittadino anche la possibilità di effettuare il voto disgiunto, scegliendo quindi un candidato governatore ma sbarrando il simbolo di un partito non facente parte della coalizione che lo sostiene. Anche in questo caso sarà possibile indicare il nome di due candidati al consiglio regionale iscritti nelle liste di detto partito.

Se si sbarra solo il simbolo di un partito, o nelle righe accanto viene indicato il nome di un candidato consigliere (o di entrambi), il voto sarà attribuito automaticamente a partito, coalizione e governatore sostenuto.