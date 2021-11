Lino Banfi sarà uno dei protagonisti di Prodigi

Condividi l'articolo









Lino Banfi sarà uno dei grandi protagonisti di ‘Prodigi’, lo show televisivo dedicato al talento dei bambini e alla solidarietà realizzato dall’Unicef in collaborazione con Rai1 ed Endemol Shine Italy dal 2016, che andrà in onda il 17 novembre in prima serata con la conduzione di Serena Autieri e Gabriele Corsi.

La Giuria sarà composta per la categoria Danza da Samanta Togni e Luciano Cannito; per la Musica da Ermal Meta e Laura Marzadori e per la categoria Canto da Malika Ayane e Peppe Vessicchio. Giudice speciale: Flavio Insinna. Alessandra Mastronardi, in missione con l’Unicef in Turchia, racconterà le storie dei tanti bambini siriani e afghani incontrati nei campi profughi che nonostante tutto non hanno perso la speranza.

