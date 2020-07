Lo spostamento della nostra vita quotidiana sull’online – shopping, lavoro, scuola – ha portato sempre più persone a confrontarsi con il mondo digitale con alterna fortuna. È proprio in questo senso che hanno assunto sempre più valore servizi di costumer care capaci di mixare l’efficienza della tecnologia con il calore dell’esperienza umana. Userbot porta l’intelligenza artificiale nel mondo dell’assistenza clienti. Un supporto non solo per gli utenti, che a loro disposizione hanno risposte efficaci e immediate, senza inutili minuti di attesa al telefono, ma anche delle aziende che in occasione del lockdown si sono ritrovate a dover gestire una mole enorme di domande da parte dei clienti, senza la giusta quantità di personale a disposizione. I settori che ne stanno traendo maggiori benefici, neanche a dirlo, sono le telecomunicazioni, l’ecommerce ma anche la vendita al dettaglio, oltre ovviamente alle attività che si occupano di servizi finanziari e energia.

