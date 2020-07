L’Inter frena al Bentegodi, col Verona finisce 2-2

(ANSA) – ROMA, 09 LUG – Dopo aver assaporato la vittoria per

buona parte della ripresa, l’Inter porta via solo un punto dal

Bentegodi contro un Verona che gioca un ottimo primo tempo e

passa in vantaggio già al 2′ con la rete di Lazovic, favorita da

una indecisione difensiva di De Frij. I padroni di casa hanno

altre ottime occasioni di raddoppiare, in particolare con il

palo centrato da Veloso. Nella ripresa l’Inter si getta in

avanti e trova il pari con Candreva, bravo a buttare dentro la

palla respinta dal palo sul tiro di Lukaku. Passano pochi minuti

ed un tiro ancora di Candreva è deviato da Dimarco. Mancano 20′

alla fine ed i nerazzurri sembrano in grado di gestire il

vantaggio. Ma a 4 dal termine il sinistro in area di Veloso

batte Handanovic. Finisce 2-2, risultato giusto. (ANSA).



—

