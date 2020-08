L’ira del papà di Dibba: “5 Stelle? Testa piatta e c… alto”

A qualche giorno dal voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle, che ha visto lo sgretolarsi dei due “capisaldi” più importanti per i grillini, Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, ha affidato ai social un lungo sfogo contro “i traditori, venduti, ca*asotto ”. Di Battista senior è partito alla carica contro i 5S, affermando: “Questa non è più casa mia” , seguito da una sorta di trattato sui traditori, scandito da toni amari, da cui trapela tutta la sua delusione, per coloro che definisce in modo molto colorito, “testa piatta e culo in alto ”.

“ Sembra facile ma non lo è, parlare di tradimenti e di traditori. La storia dell’umanità ne è piena tanto che, probabilmente, sarebbe più facile elencare e parlare di quelli che traditori non sono, non lo furono e non lo saranno, forse” , inizia così il lunghissimo e personale post di Di Battista. “Padre Dante ne ha scritto nel 32esimo canto della sua Commedia e tra i traditori, che distingue in tre categorie, se la prende maggiormente con “lo demone”. […] Un “tradimento moderno” è stato quello di un gigante della storia, quello di chi, nel bene e nel male, ha segnato la vita di due generazioni, quello di chi, alla fine, ha pagato e pagato duramente. Iniziò mettendosi in luce invocando la guerra contro Austria e Germania, violando trattati sottoscritti in precedenza e alleandosi con i caposaldi del liberal capitalismo e andando al Potere strafegandosi dei postulati di Piazza San Sepolcro, diventando all’improvviso monarchico e papalino. Sapete di chi parlo ma non lo dite a Claps, continuerebbe a non capire ma seguiterebbe a rompermi i coglioni. Ecco, secondo me, parlando di “tradimenti” chi ne avesse voglia, potrebbe dare una opinione, un contributo, una sua analisi. Parliamo di cose serie, non parliamo dei “testa piatta e culo in alto”. Di loro non parlerà neppure la storia, tutt’al più la cronaca, quella marrone”. Mi ha scritto Catilina. Su pergamena: melius est succumbere pugnando quam evanescere vitocrimando”.