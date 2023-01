Lisa Marie Presley morta dopo due arresti cardiaci

Condividi l'articolo

Lisa Marie Presley e’ morta dopo aver sofferto due arresti cardiaci, il primo nella camera da letto della sua villa di Calabasas dove e’ stata scoperta priva di sensi da una cameriera. Danny Keogh, l’ex marito, che vive nella stessa casa, aveva tentato di rianimarla con la respirazione bocca a bocca prima dell’arrivo dell’ambulanza dove i paramedici le avevano fatto ripartire il battito, ma la cantante e unica figlia di Elvis Presley e’ arrivata in ospedale cerebralmente morta. E’ stata allora la madre Priscilla Presley a decidere di non fare sforzi ulteriori di rianimazione. Lisa Marie ha subito un secondo arresto cardiaco dopo il quale e’ stato certificato il decesso. La cantante sara’ ora sepolta a Graceland, la tenuta del padre in Tennessee, accanto al figlio Ben che si e’ tolto la vita nel 2020 a soli 27 anni. Un suicidio dopo il quale Lisa Marie non e’ stata piu’ la stessa: usciva raramente di casa e solo di recente aveva intensificato le attivita’ per promuovere ‘Elvis’, l’ultimo film di Baz Luhrmann sul padre. A questo scopo, visibilmente provata nelle interviste sul tappeto rosso, martedi’ scorso era andata ai Golden Globes e aveva celebrato il premio per il miglior attore a Austin Butler, scoppiando pero’ in lacrime durante il discorso di accettazione. “Ora si riunira’ a Ben”, ha detto “con cuore spezzato” il terzo marito Nicola Cage (l’unione duro’ appena tre mesi) unendosi al cordoglio di altri divi come John Travolta e Tom Hanks, quest’ultimo nel ruolo del manager di Elvis nel film di Luhrmann. Oltre a Ben, Lisa Marie aveva avuto altre tre figlie, Riley di 34 anni da Keogh, e le gemelle Harper Vivienne e Finlay dal quarto marito Michael Lockwood. Saranno loro le eredi di Graceland (una mansion-museo che Presley acquisto’ nel 1957 per 100mila dollari e che ne vale oggi oltre mezzo miliardo) ma non della fortuna del ‘Re del Rock’ che Lisa Marie aveva ereditato nel 1993 al compimento del 25esimo anno: 100 milioni di dollari che lei, secondo il ‘Daily Mail’, aveva sperperato tra cattivi investimenti e spese pazze.

—

