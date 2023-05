L’Italian Pro Tour 2023 parte con il Memorial Bordoni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 MAG – Con il Memorial Giorgio Bordoni, in

programma dal domani al 26 maggio sul percorso de La Pinetina GC

di Appiano Gentile (Como), parte la stagione dell’Italian Pro

Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali della

Federazione italiana golf. Il torneo, arrivato alla nona

edizione e dedicato al tecnico federale scomparso nel 2013, è

inserito anche nel calendario dell’Alps Tour, il terzo circuito

europeo maschile. E fino allo scorso anno ha rappresentato una

vera sfida tra Italia e Spagna.

Gli azzurri hanno vinto infatti cinque volte la competizione

rispettivamente con Andrea Perrino (2015), Stefano Pitoni

(2016), Marco Crespi (2017), Guido Migliozzi (2018) e Gregorio

De Leo (2022). Mentre gli iberici l’hanno fatta loro per tre

volte imponendosi al debutto con Borja Virto (2014) e poi con

Sebastian Garcia Rodriguez (2019) e Angel Hidalgo Portillo

(2021, nel 2020 l’appuntamento non si disputò per Covid-19).

Ai nastri di partenza ci saranno 144 concorrenti, di cui 65

italiani, provenienti da 17 differenti nazioni. La gara, che si

disputa sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36, mette in

palio 40.000 euro (con prima moneta di 5.800). L’Italia punta in

alto con Andrea Romano, Gianmaria Rean Trinchero, Cristiano

Terragni ed Enrico Di Nitto. Nel field ci sono 7 tra i migliori

10 giocatori dell’ordine di merito dell’Alps Tour, tra loro pure

i quattro vincitori stagionali: lo spagnolo Quim Vidal, numero 1

della money list, l’irlandese Ronan Mullarney (secondo),

l’olandese Kiet Van der Weele (terzo) e l’inglese Jack Floydd

(quinto). (ANSA).



