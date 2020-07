Lite Barca-Real su Var,Tebas ‘quella telefonata Perez..’

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Alla ripresa della Liga il Barcellona era in testa al campionato. Ora si ritrova a -4 dal Real Madrid e divampano le polemiche sull’uso che gli arbitri fanno del Var.

Dopo l’ultimo turno e la vittoria del Real in casa dell’Atletico Bilbao (1-0 con un rigore assegnato dall’arbitro José Luis Gonzalez dopo ricorso alla moviola in campo, mentre un episodio analogo nell’area del Real tre minuti più tardi non è stato sanzionato), uno dei più pesanti è stato il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu: “Il Var non viene utilizzato come dovrebbe. Da quando la stagione è ripresa sembra che favorisca sempre la stessa squadra”.

Il tema è stato affrontato, nel corso di un programma tv, dal presidente della Liga, Javier Tebas. Il quale ha ammesso che il video referee deve migliorare molto: “In alcuni casi certe decisioni devono essere spiegate meglio”.

Tebas ha anche parlato anche del controverso Real Sociedad-Real Madrid dello scorso gennaio. Ed ha ricordato la telefonata fatta allora dal presidente dei Blancos, Florentino Pérez, a Luis Rubiales, n.1 della Federcalcio spagnola: “Che un club importante come il Madrid, venti minuti dopo una partita, possa fare quella chiamata, è sconveniente per il mondo arbitrale. Provoca più tensione negli arbitri che si trovano al Var – ha detto Tebas – Dobbiamo migliorare, non possiamo ignorare i problemi. Si vedono errori clamorosi e giocate teatrali”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte