Lite con un dirigente dell’Inter, multa di 10.000 euro a Bonucci

Costa una multa di 10 mila euro a Leonardo Bonucci il nervosismo di fine partita ieri, nella SuperCoppa Inter-Juve: la lite con un dirigente Inter a bordo campo, quando il difensore bianconero stava aspettando di entrare nei secondi finali dei supplementari e subito dopo il gol vittoria di Sanchez al 120′, e’ stata brevemente ripresa dalle telecamere e oggi rilanciata da molti tifosi via social.

Soprattutto, non e’ sfuggita agli ispettori della Procura federale.

Cosi’ il giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10 mila euro a Leonardo Bonucci per “essersi, al 16′ del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”.

Il difensore della Juventus e della Nazionale ha strattonato Cristiano Mozzillo, segretario generale dell’Inter, dopo il gol del successo dei nerazzurri.



