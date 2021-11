Lite in discoteca, 26enne accoltellato a Bisceglie

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 07 NOV – Un 26enne è stato ferito all’alba

durante una lite all’interno della discoteca Df, l’ex Divinae

Follie di Bisceglie. A quanto si apprende, il giovane sarebbe

stato colpito da alcune coltellate, forse sei, alla zona

addominale e inguinale. E’ stato condotto in ospedale e non

sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla

Procura di Trani. L’accoltellamento sarebbe stato l’epilogo di

un diverbio, tra sconosciuti, per motivi in corso di

accertamento, forse a seguito di uno spintone. E’ accaduto

intorno alle 5. In quel momento nella discoteca c’erano più di 2

mila persone. Gli investigatori stanno acquisendo i video delle

telecamere interne di videosorveglianza del locale e ascoltando

possibili testimoni dell’accaduto. (ANSA).



