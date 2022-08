Lite in strada a Brindisi, gambiano ferito. ‘Futili motivi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRINDISI, 07 AGO – Un trentenne del Gambia è rimasto

ferito in una lite che – secondo la Polizia Locale sarebbe

avvenuta per “futili motivi” anche se le indagini proseguono –

con un 27enne di Brindisi, che è rimasto anch’egli ferito. La

zuffa ieri pomeriggio è cominciata all’interno di un bar ed è

proseguita all’esterno del locale. L’extracomunitario, che da

circa un mese lavora nei campi, è stato medicato all’ospedale

Perrino di Brindisi dove i medici gli hanno riscontrato la

frattura del setto nasale: guarirà in 30 giorni. Anche il 27enne

è stato medicato in ospedale per lesioni più lievi ed è stato

denunciato a piede libero per lesioni personali. Secondo la

polizia locale, il gambiano ritiene di essere stato offeso

verbalmente, l’altro di essere stato urtato casualmente dal

migrante nel bar. La lite è avvenuta lungo via Provinciale San

Vito.

Il presidente della comunità africana della provincia di

Brindisi, Drissa Kone, pur confidando nelle indagini della

magistratura e delle forze dell’ordine, condanna la “brutale

aggressione di chiaro stampo razzista” e chiama tutti alla

mobilitazione. Aggressione razzista? “Mi sono preso un colpo di

bottiglia di birra in testa e ho dovuto affrontare tre di loro”,

si difende su con un post su Facebook il brindisino denunciato.

“Voi pensate solo a parlare, vorrei vedere un vostro figlio al

mio posto. Io sono riuscito a difendermi, spero non capiti mai a

nessuno di voi. In Italia chi ha la peggio ha ragione!”. (ANSA).



—

