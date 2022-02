Litiga con collega per turni lavoro e lo minaccia con pistola

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 FEB – Colleghi di lavoro e anche

coinquilini, hanno cominciato a litigare sui turni e i giorni di

riposo, fino a quando uno dei due ha estratto una pistola per

minacciare l’altro. E’ successo in un appartamento in zona

Navile, a Bologna, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno

denunciato un 47enne pugliese per possesso illegale di armi,

minacce e detenzione di stupefacenti.

A chiamare il 112 è stato un operaio 39enne di origine

senegalese, turnista nella stessa azienda dove lavora

l’italiano. A quest’ultimo i militari hanno sequestrato la

pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso obbligatorio,

usata per intimidire il coinquilino. Nella sua stanza hanno poi

trovato anche una katana, una sciabola, un paio di manette e

alcuni grammi di hascisc e di marijuana. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte