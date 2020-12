Litigano sui soldi Ue che ancora non ci sono

00:00 Siamo arrivati al punto che al governo si litiga per le regole con cui prendere i soldi europei, che ancora non ci sono. Renzi vorrebbe il “dibatttttttito”. Conte fa di testa sua.

03:45 Le risposte alle domande dei commensali.

04:20 I dubbi dell’Ue sull’Italia.

04:50 L’intervista forlaniana di Luigi Di Maio, e non è un complimento. Berlusconi continua con il no alla riforma sul Mes. Mentre lady Mastella&Quagliariello pronti per il governo se ce ne fosse bisogno.

07:05 Grasso sul Corriere della Sera bacchetta Arcuri. E la Verità torna sulla dote delle mascherine che non tornano.

09:05 Sul Daily Mail la foto della ressa assembramento da Harrods, e l’incitazione “spendete spendete”. In Italia avrebbero detto: “In galera!”

10:30 Il governatore Fontana a Libero dice che capisce chi non rispetta regole assurde del Dpcm.

12:10 Monsignor Warda e la fine dei cristiani in Iraq su Repubblica.

13:30 Google licenzia la super esperta afroamericana…

