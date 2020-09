Liverpool annuncia, Thiago Alcantara positivo

(ANSA.AFP) – ROMA, 29 SET – Il centrocampista spagnolo del

Liverpool Thiago Alcantara è risultato positivo al coronavirus,

ha annunciato il club campione d’Inghilterra. Il 29enne ex

Bayern Monaco non ha giocato ieri sera contro l’Arsenal, gara

vinta 3-1 dai Reds, ed è in isolamento, secondo i protocolli

sanitari della Premier League.

Il nazionale spagnolo, che ha esordito il 20 settembre con la

maglia del Liverpool contro il Chelsea, salterà quindi l’altra

partita della settimana contro il Tottenham, giovedì in Coppa di

Lega, e la trasferta in casa dell’Aston Villa domenica nel

campionato. Alcantara potrebbe tornare per il derby

con l’Everton del 17 ottobre.

La Premier League ha annunciato ieri che dieci componenti dei

suoi 20 club sono risultati positivi al Covid-19 la scorsa

settimana, il maggior numero di casi da quando il programma di

test è diventato sistematico, lo scorso maggio. (ANSA.AFP).



