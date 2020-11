Liverpool: morto Clemence, vinse 3 Coppe Campioni

(ANSA) – LONDRA, 15 NOV – E’ morto all’età di 72 anni Ray

Clemence, portiere del Liverpool e della nazionale inglese (61

presenze) che fra i pali dei Reds fece epoca. Vinse infatti le

prime tre Coppe dei Campioni (1977, 1978 e 1981) conquistate dai

Rossi, di cui vestì la maglia (nel suo caso quasi sempre verde)

per 14 anni durante i quali vinse anche 5 campionati, 2 Coppe

Uefa, una FA Cup e una Coppa di Lega.

Nell’estate del 1981 lasciò il Liverpool, che lo sostituì con

Grobbelaar, per andare al Tottenham, con cui in sette anni di

militanza vinse una Coppa Uefa e una FA Cup.

Malato di tumore alla prostata, lascia la moglie e tre figli.

“E’ stato un compagno di squadra fantastico, e non dimenticherò

mai come mi aiutò ad inserirmi ad Anfield”, è il ricordo di

Kenny Dalglish, un altro ‘simbolo’ dei Reds.

Il suo rivale per il posto di titolare in nazionale, Peter

Shilton, lo ricorda invece così: “sono distrutto dalla notizia

della sua morte, gli ero affezionato perché era un collega

bravissimo e aveva un grande senso dell’humour. Mi mancherà”.

(ANSA).



