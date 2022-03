Lizzo talent scout, cerco ballerine grasse come me

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 22 MAR –

Cantante, attrice o ora anche talent scout. Lizzo si dà alla ricerca di nuove ballerine che l’accompagneranno sul palco, in acrobatiche coreografie, per il suo tour mondiale. Una missione non da poco al punto da meritare una serie tv. ‘Watch Out for the Big Grrrls’ sarà trasmessa da Amazon Prime negli Stati Uniti a partire dal 24 marzo, nel resto del mondo a maggio. Il titolo della serie prende spunto da ‘Big Grrrl Small World’ (2015), secondo album della rapper statunitense. Big Grrrls è anche il nome del gruppo di ballerine che di solito la accompagna nelle sue performance. Lizzo è alla ricerca di dieci nuove ballerine che si uniranno al gruppo e che fisicamente, quindi, dovranno essere come lei. Non a caso le candidate, oltre alle doti artistiche, dovranno dimostrare di essere a proprio agio con il proprio corpo senza temere giudizi su una ‘body image’ che di solito trova poca rappresentanza nel mondo della danza. Nella serie sono 13 le ragazze che si presentano alle audizioni a Hollywood in California, tre quindi, dopo le selezioni dovranno dire addio al loro sogno di essere sul palco con Lizzo. ‘Watch Out for the Big Grrrls’ può essere definito come il primo reality show in cui viene dato spazio totalmente alla rappresentazione del ‘grasso’ in televisione. Non a caso nel trailer Lizzo dice, “Le ragazze come me non hanno l’opportunità di essere rappresentate, è ora di tirarsi su le maniche e di mettermi a cercarle”. “Questo è il momento migliore della mia carriera – aggiunge su Instagram – voi tutti sapete quanto sia difficile trovare ballerine che sono come me. Me se mi ci vuole uno show televisivo per far vedere al mondo quanto valgono le ‘big grrrls’, c… che lo farò”. Per la prima volta non si tratta di uno show in cui una persona grassa compete per perdere peso, bensì di uno show in cui delle persone grasse si mostrano per quello che sono, delle ballerine la cui corporatura non impedisce loro di essere agili e acrobatiche proprio come quelle magre. Lo show, diretto da Nneka Onourah, prodotto dalla stessa Lizzo e che vede anche coinvolte la leggendaria coreografa le componenti originali delle Big Grrrls Chawnta’ Marie Van, Shirlene Quigley e Grace Holden, è anche l’espressione della fiducia in se stessa che ha raggiunto la star dopo aver lottato con problemi corporei fin dalla tenera età. Questa stessa fiducia lei vuole vederla nelle ballerine che sceglierà per il suo tour. La cantante è straordinaria nel tirare fuori il meglio dalle candidate, le mette a proprio agio sia quando devono esibirsi improvvisando un free style sia quando devo invece eseguire una coreografia. Mandare a casa tre ragazze sarà una scelta difficile per Lizzo tuttavia ciò che conta per lei è uno spettacolo che deve essere perfetto, che non smette debolezze, e quindi alla fine prende le sue decisioni in merito a chi potrà meglio sostenere la pressione di essere al suo fianco

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte