Lnd: torna pubblico con Coppa Italia Cpa Bolzano

(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Sarà una competizione ufficiale della

Lega Nazionale Dilettanti ad essere la prima in Europa, dopo

l’unico esperimento francese, a vedere il ritorno del pubblico

dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Sabato e domenica

prossimi, informa Lnd, si potrà celebrare questo primo passo

verso la normalizzazione con la disputa delle gare delle Coppe

Regionali di Eccellenza e Promozione, quelle Provinciali di 1/a

e 2/a Categoria del Comitato Provinciale Autonomo LND di

Bolzano.

Il Comitato presieduto da Paul Georg Tappeiner ha recepito

l’ordinanza del presidente della Provincia di Bolzano, Arno

Kompatscher, che anticipa al 28 agosto l’entrata in vigore della

disposizione statale che permette, in questo caso, la presenza

di non più di 500 spettatori durante le manifestazioni sportive

di minore entità che si disputano all’aperto. (ANSA).



—

