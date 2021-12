Lo juventino Morata nel mirino del Barcellona

Condividi l'articolo

Alvaro Morata è uno degli obiettivi per l’attacco del Barcellona. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, che riferisce di una trattativa già avviata fra il club catalano, il giocatore della Juventus – il cui cartellino, però, è di proprietà dell’Atletico Madrid – e il suo agente, Juanma Lopez. Morata, secondo quanto riporta il giornale, sarebbe stato richiesto personalmente dall’allenatore Xavi e arriverebbe in Catalogna a titolo definitivo, non in prestito. Questa ipotesi, oltre che dalle pretese dello stesso allenatore dei blaugrana, sarebbe favorita dal fatto che l’Atletico Maìdrid deve ancora riscattare il cartellino del francese Antoine Griezmann proprio dal Barcellona. A quel punto la trattativa riguarderebbe solo i due club spagnoli.

