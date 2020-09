Lo show di Mika raccoglie 1 milione per il Libano

(ANSA) – ROMA, 30 SET – Ha raggiunto 1 milione di euro, la raccolta benefica per Beirut lanciata da Mika nei giorni successivi alle esplosioni che hanno colpito al cuore la sua città natale. Ed ora lo show, andato in esclusiva streaming sul canale YouTube di Mika il 19 settembre in 4 fusi orari diversi, approda anche in tv, l’11 di ottobre, su Sky e Now tv.

Ad annunciare il traguardo raggiunto è stato lo stesso Mika in collegamento video con Georges Kettaneh, Segretario Generale della Croce Rossa del Libano e con Kevin Watkins, CEO di Save the Children UK,: “Con grande piacere oggi vi comunico che ‘I ?? Beirut’ ha raccolto 1 milione di euro al netto dei costi, e la cifra sarà suddivisa tra la Croce Rossa e Save The Children, per il Libano. Volevamo annunciare questo traguardo insieme e ringraziare tutti, tutti quelli che nel mondo hanno comprato un biglietto per lo streaming o fatto una donazione personale tramite GoFundMe, oltre agli sponsor che ci hanno aiutato a raccogliere una cifra così impressionante. Voglio anche sottolineare- ha aggiunto- quanto meravigliosa è stata questa affermazione collettiva di solidarietà per Beirut, con i biglietti venduti in 120 differenti nazioni del mondo. Questo è un progetto nato e reso possibile dall’amore e da un enorme spirito di collaborazione tra amici e nuovi amici che abbiamo fatto durante il processo produttivo”.

Lo spettacolo verrà ora diffuso dai più importanti canali TV internazionali, dalla Francia al Canada. In Italia, sarà trasmesso in esclusiva da SKY e NOW TV domenica 11 ottobre.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte