Lo Spezia ritrova il ‘caro nemico’ Italiano

(ANSA) – LA SPEZIA, 30 OTT – Fiorentina-Spezia sarà

soprattutto l’incrocio ravvicinato per la prima volta tra

Vincenzo Italiano e gli aquilotti dopo l’addio turbolento della

scorsa estate. Prima era fatta per la conferma, poi la decisione

di spostarsi in Toscana facendo arrabbiare la nuova proprietà

americana che si era appena insediata. Inutile nasconderlo,

Italiano resterà nella storia della Spezia: è stato lui che nel

2019-20 ha portato gli aquilotti per la prima volta in serie A e

l’anno successivo ha saputo conquistare una straordinaria

salvezza. Poi l’addio la scorsa estate quando la Fiorentina si

divise da Gennaro Gattuso e arrivò subito la chiamata per

Italiano che lasciò nonostante avesse dato il suo ok per restare

nel golfo dei poeti.

Ed è una sfida importante per Thiago Motta al di là

dell’impatto emotivo del match perché il pareggio con il Genoa è

stata un’occasione mancata dopo quanto prodotto nell’area

rossoblù. Ma il tecnico che ritrova in gruppo Erlic, Sala, Reca

e Kiwior (ma partiranno dalla panchina) scommette sulle capacità

di Nzola, 11 gol nella passata stagione ma ancora a quota zero

quest’anno. Voleva andare via la scorsa estate, è rimasto e

lentamente ha riconquistato la maglia da titolare ma ora servono

le sue reti per allontanare lo Spezia dalla zona calda della

classifica. (ANSA).



