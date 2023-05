Lo sport italiano supera il tetto dei 102 miliardi di ricavi

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 15 MAG – Lo sport italiano rafforza la

propria capacità di generare valore economico, formativo e

sociale. È questa la sintesi dell’edizione 2023

dell’Osservatorio sullo sport system italiano di Banca Ifis, il

quale evidenzia l’incremento dei ricavi che superano il tetto

dei 102 miliardi di euro e che con un’incidenza sul Pil del 3,4%

si riassesta quasi sui valori pre-crisi confermando il suo

solido apporto all’economia del Paese. Così come lo è il

contributo all’occupazione, con oltre 405.000 addetti che

operano a più livelli nel settore che conta 67.000 società̀

sportive, 10.000 imprese produttrici, 9.500 società̀ di gestione

impianti e 50 tra società̀ editoriali e di scommesse.

moltiplicatore degli investimenti si conferma molto elevato

anche nel 2022: 1 milioni di euro di investimenti pubblici

movimenta 8 milioni di euro di investimenti privati e quasi 21

milioni di euro di ricavi. I produttori hanno riassorbito in

gran parte l’impatto inflattivo, incrementando i fatturati anche

cogliendo opportunità sull’export: i ricavi sono cresciuti del

16% rispetto al pre-pandemia. Gli occupati delle società̀

sportive crescono del 3% rispetto al 2019, grazie a un aumento

del numero di società operative che passano da 65 mila a 67

mila. Gli occupati delle società di gestione degli impianti

crescono del 5%, anche in questo caso per l’aumento di 500 nuove

società.

Dall’osservatorio emerge anche che la forte ripresa degli

eventi dal vivo ha generato un totale di 7,2 miliardi di euro

spesi per il turismo sportivo e che la spesa pro capite del

turismo legato agli eventi sportivi è cresciuta del 9% sui

valori del 2019. (ANSA).



