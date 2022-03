Lo Stabat Mater di Rossini a Bologna in favore dell’Ucraina

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 30 MAR – Oksana Lyniv, la direttrice

musicale del Teatro Comunale di Bologna, continua nel suo

impegno sui canali social e nei teatri dove è chiamata a far

musica, contro l’invasione del suo Paese, l’Ucraina, da parte

della Russia. Lo fa ricordando che esattamente 160 anni fa, il

18 marzo 1842, nella biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna

avvenne la prima esecuzione italiana dello ‘Stabat Mater’ di

Gioachino Rossini, col compositore seduto in sala proprio dietro

al direttore, un altro grande maestro italiano, Gaetano

Donizetti. “Ora questo pezzo – scrive Oksana Lyniv su Facebook –

suonerà nuovamente ma come una preghiera simbolica per la pace

in Ucraina”: la Fondazione lirico-sinfonica bolognese, che già

aveva in cartellone lo Stabat Mater di Rossini il 14 e 15 aprile

(alle 20.30 e alle 18), ha infatti deciso assieme al Comune di

trasformare le due serate in una occasione di raccolta fondi a

favore di Emergency per partecipare in maniera attiva alle

azioni di solidarietà verso la cittadinanza ucraina,

pesantemente colpita dalla guerra sin dai primi giorni del

conflitto.

“Oltre ai gesti simbolici e di solidarietà, – si legge sul

sito del Teatro Comunale – avvertiamo la necessità di mettere in

atto delle azioni concrete per richiamare la cittadinanza

bolognese a un impegno, anche economico, in grado di portare

aiuti sul campo rivolti all’emergenza umanitaria e in

particolare all’assistenza medica, all’accoglienza e agli aiuti

alimentari e di beni di prima necessità”.

“Grazie al mio Teatro Comunale di Bologna per il sostegno a

questa iniziativa e solidarietà! #StandWithUkraine”, conclude

Oksana Lyniv. Il celebre brano sacro rossiniano, eseguito per la

prima volta a Parigi il 7 gennaio 1842, sarà suonato

dall’Orchestra del Teatro Comunale diretta da Jonathan Brandani,

e cantato dal Coro del Teatro preparato da Gea Garatti Ansini,

con un quartetto vocale composto dal soprano Patrizia Biccirè,

dal mezzosoprano Lamia Beuque, dal tenore Marco Ciaponi e dal

basso Nahuel di Pierro. (ANSA).





