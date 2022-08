Lobotka, felice pr la fiducia che Spalletti ha in me

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 11 AGO – “Io mi sento molto bene, è stato un

lavoro molto duro per la squadra quello fatto nel

pre-campionato, ma abbiamo raggiunto un’ottima condizione fisica

che speriamo di mostrare nel corso della stagione, a partire

dalla trasferta di Verona”. Così Stanislav Lobotka lancia il

gruppo del Napoli nella trasferta che avvia il campionato in

casa del Verona.

“Sinceramente non vedo l’ora di cominciare la stagione –

afferma il centrocampista slovacco -. Già nel corso dei ritiri

abbiamo avvertito il calore della gente e sappiamo di andare in

campo soprattutto per i tifosi. Sono impaziente di affrontare il

Verona e di cominciare la stagione, per ripagare la passione che

ci stanno dimostrando i tifosi che sono la cosa più importante,

sentirli vicini ci aiuta molto. Vengono a sostenerci e questo ci

permette di ottenere risultati importanti”.

Lobotka, alla sua terza stagione in azzurro, è pronto a fare

il povot della squadra di Spalletti che lo ha reso l’uomo della

costruzione della manovra e del contenimento agli attacchi

avversari: “Ogni calciatore – dice Lobotka – è importante per la

squadra. Per Spalletti è fondamentale poter contare su ognuno di

noi. Personalmente non posso che essere contento di tutta la

fiducia che Spalletti ripone in me. Se riesco a dare il meglio è

anche perché attorno a me ci sono calciatori forti, che mi

mettono in condizione di dare il meglio”. (ANSA).



