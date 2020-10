L’ode alla gentilezza di Charlie Mackesy

(di Mauretta Capuano) (ANSA) – ROMA, 08 OTT – CHARLIE MACKESY, IL BAMBINO, LA

TALPA, LA VOLPE IL CAVALLO (SALANI, PP 128, EURO 15,60). Un’ode

alla gentilezza che “sta lì, quieta, al di sopra di tutto” e a

prendersi cura di sé, con disegni bellissimi, tante domande e

tanta poesia che illumina la vita. Un libro che ci riporta alle

atmosfere del Piccolo Principe e che in questo momento assume un

significato ancora più grande perchè è un invito ad avere

coraggio e a sostenersi a vicenda.

Esce in Italia l’8 ottobre per Salani ‘Il bambino, la talpa,

la volpe e il cavallo’ di Charlie Mackesy, caso editoriale in

Inghilterra e negli Stati Uniti nel 2019 con un milione di copie

vendute in un anno e ‘Libro dell’anno’ per i librai di

Waterstones e Barnes&Noble. Una storia universale, per tutti,

dagli 8 agli 80 anni, che racconta l’amicizia tra un bambino

curioso, una talpa golosa di torta, una volpe silenziosa e

guardinga perchè la vita l’ha ferita e un cavallo saggio che sa

volare. Diversi fra loro, “proprio come noi” dice l’autore,

girano per il mondo e la natura selvaggia in primavera “quando

un attimo prima cade la neve e l’attimo dopo splende il sole.

Anche la vita è un po’ così, muta in un lampo” racconta Mackesy

che è avvolto da un certo mistero. ‘Il bambino, la talpa, la

volpe e il cavallo’ ci fa conoscere la sua calligrafia, la

storia è stampata in caratteri in corsivo, e i suoi meravigliosi

disegni in bianco e nero a colori, come degli acquerelli, ma non

c’è nessuna nota biografica sull’autore che si fa conoscere in

Italia con questo libro. Andando a cercare scopriamo che è nato

nel 1962 in Northumberland, nel Regno Unito, ai confini con la

Scozia, che è partito come fumettista per The Spectator e

illustratore di libri per la Oxford University Press, ha esposto

disegni alla Park Walk Gallery di Londra e in gallerie di New

York, Londra ed Edimburgo. Ha vissuto e dipinto in Sud Africa e

America ed è ossessionato da New Orleans, i jazz club, la musica

gospel e la Royal Albert Hall. Il suo lavoro è presente in

libri, collezioni private e spazi pubblici, tra cui il cimitero

di Highgate a Londra, ospedali, prigioni, chiese e college

universitari in tutto il Regno Unito e in rifugi per donne in

tutto il mondo.

Tra l’altro ha lavorato a ‘The Unity Series’, una

collaborazione tra Nelson Mandela e artisti scelti da tutto il

mondo. Del suo ultimo adorato libro ‘Il bambino, la talpa, la

volpe e il cavallo’ dice Mackesy: “spero che questo libro ti

spinga a vivere con coraggio, e più gentilezza verso te stesso e

gli altri. E a chiedere aiuto quando ne hai bisogno, cosa sempre

coraggiosissima da fare”.

Lungo il percorso le domande che si fanno questi quattro

amici sono quelle essenziali e proprio per questo spesso

dimenticate.

“Cosa pensi che sia il successo?” chiede il bambino. “Amare”

risponde la talpa. E tra le riflessioni più belle troviamo

questa: “Una delle nostre più grandi libertà sta nel modo in cui

reagiamo alle cose”. E tra i tanti consigli sulla paura, sul

coraggio, sulla bellezza, sul prendersi cura, sul perdono, anche

un pensiero su come vivere il presente: “trovo un posto

tranquillo, chiudo gli occhi e respiro” dice la talpa al

bambino. E il cavallo lo invita, dopo aver attraversato la

tempesta a: “non misurare quel che vali dal modo in cui vieni

trattato”.

Ma la magia del libro svanisce se non si tiene fra le mani,

il rischio è che sembri costruito su una serie di pillole di

saggezza e invece è un’avventura che va vissuta insieme ai

disegni che lo accompagnano e che riesce a riportarci alla

nostra vera essenza. E non è detto che le avventure de ‘Il

bambino, la talpa, la volpe e il cavallo’ non abbiano un

seguito. (ANSA).



