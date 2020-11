L’omaggio in un nome, ‘mi chiamo Diegoarmandomaradona’

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Si chiama Diego Armando Maradona di

nome, – “senza la virgola”, dice – e Mollica di cognome ed è uno

dei tantissimi nati negli anni napoletani dell’argentino. “Mio

padre Antonio è un malato del Napoli, un tifoso sfegatato e

quando, nel 1985, sono nato non ha avuto dubbi, mi dovevo

chiamare come lui, il pibe de oro. Pensi che voleva anche che

Maradona mi battezzasse e si piazzo’ sotto casa sua in via

Scipione Capece, a Posillipo, fino a quando non lo incontro’.

Arrivarono anche i carabinieri. Oggi è una giornata tristissima

per tutti noi. La scomparsa di Diego è un dolore che ti lascia

senza fiato, senza parole”.

Diego Armando Maradona Mollica ha 35 anni e fa il pizzaiolo a

Boscoreale, uno dei paesi dell’area vesuviana. Stasera è al

lavoro. “In Campania c’è la zona rossa, lavoriamo solo con le

consegne a domicilio e l’asporto – racconta al telefono con

l’ANSA – ma non riesco a non pensare a lui, a Maradona. E’ stato

unico, inimitabile. Ci ha regalato anni di emozioni uniche”.

I due Diego Armando Maradona si sono conosciuti nel 2007,

grazie ad una trasmissione televisiva. “L’ho potuto incontrare

ed abbracciare al ‘Treno dei desideri’, la trasmissione di

Antonella Clerici – racconta Diego Armando Mollica – è stata

un’emozione fortissima, indescrivibile”.

Un nome ingombrante “più dal punto di vista burocratico”,

dice. “Mi è capitato di avere qualche noia in banca, ma niente

di insuperabile. Per il resto sono onorato di portare questo

nome e glielo dico davvero in lacrime”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte