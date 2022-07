Lombardi torna in politica e riparte da Noi per l’Italia. Il fondatore di Forza Italia a Rimini accetta l’incarico di coordinatore regionale per l’Emilia Romagna

Lo aveva annunciato dopo l’assoluzione nell’ambito dell’inchiesta relativa ai rimborsi in Regione. Marco Lombardi, padre storico di Forza Italia a Rimini, riparte da “Noi per l’Italia”. «Ora posso riprendere un impegno da cui mi ero volontariamente escluso – scrive Lombardi -. Sentendomi più libero di accettare incarichi pubblici, ho accolto la proposta dell’avvocato Samorì e dell’onorevole Lupi di assumere l’incarico di coordinatore regionale per l’Emilia Romagna di Noi per l’Italia». (…) Corriere Romagna