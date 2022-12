Lombardia, Fontana: ‘Bossi in forma, mi voterà senza dubbi’

Condividi l'articolo

Il fondatore della Lega Umberto Bossi ha incontrato al Pirellone il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Come si legge in un breve comunicato diramato dai referenti del Comitato Nord, al tavolo è arrivata una richiesta “chiara ed inequivocabile”, ossia quella di “farsi parte attiva con gli alleati di coalizione al fine di riconoscere il Comitato Nord come lista all’interno della coalizione di centrodestra” in appoggio a Fontana.

Sul fatto che in Lombardia Bossi voterà il governatore Attilio Fontana “non ci sono mai stati dubbi. Lo conosco da troppi anni e siamo amici da troppi anni”. Lo ha detto lo stesso presidente Fontana dopo aver incontrato Bossi al Pirellone. “L’ho trovato in grandissima forma – ha aggiunto Fontana – lucidissimo come sempre e bravissimo”.

Bossi si è recato oggi al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, con i referenti del Comitato Nord Paolo Grimoldi e Angelo Ciocca e i quattro consiglieri espulsi dal Carroccio Roberto Mura, Federico Lena, Antonello Formenti e Max Bastoni.

