Lombardia, il centrosinistra chiede a Majorino di candidarsi

(ANSA) – MILANO, 17 NOV – Il centrosinistra ha deciso di

chiedere all’europarlamentare Pierfrancesco Majorino di

candidarsi a presidente della Regione Lombardia. L’annuncio è

stato fatto questa sera alla fine di una riunione a cui hanno

partecipato i rappresentanti della coalizione.

‘Le forze politiche e civiche di centrosinistra,

ambientaliste e liberal-democratiche, che in questi mesi hanno

lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa

alla Giunta Fontana – si legge in una nota congiunta -, si sono

riunite completando il lavoro sulle priorità programmatiche

condivise e che verranno offerte quale contributo alla stesura

del programma del candidato Presidente”.

“È stato inoltre deciso di coinvolgere nella costruzione del

programma alcune eminenti personalità della società civile e

progressista lombarda, e di chiedere all’Europarlamentare

Pierfrancesco Majorino – prosegue il comunicato – di guidare il

lavoro della coalizione, candidandosi a Presidente di Regione

Lombardia’.

“Il profilo dell’europarlamentare lombardo (Majorino, ndr)

corrisponde alle caratteristiche di una figura nettamente

differente per storia, posizioni e credibilità a quelle di

Attilio Fontana e Letizia Moratti espresse nel campo del

centrodestra” commenta in una nota Sinistra Italiana. (ANSA).



