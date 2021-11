Lombardia, ipotesi terza dose in metro e supermercati

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 17 NOV – Per le terza fase della campagna

vaccinale anti Covid “abbiamo immaginato di organizzare dei

centri vaccinali nella grande distribuzione organizzata della

Lombardia e in due stazioni della metro” a Milano. Lo ha

spiegato il coordinatore della Regione Guido Bertolaso, durante

una conferenza a Palazzo Pirelli, spiegando che nei prossimi

giorni sarà aperta una manifestazione di interesse rivolta alle

grandi catene e ai centri commerciali.

Con l’inizio della fase massiva delle terze dosi, a partire

dal primo dicembre, “ci prepariamo agli scenari più diversi,

anche a quelli che potrebbero essere di vaccinare 60-70 mila

persone al giorno”, ha detto Bertolaso. I centri vaccinali già

attivi, dunque, resteranno aperti anche durante le festività

natalizie, mentre a Milano “l’hub delle Scintille, che è un

nostro gioiello e adesso lavora a un terzo della sua capacità,

sarà pienamente operativo per gennaio”.

E anche a Gallarate aprirà un nuovo centro, che andrà a

sostituire quello di Malpensa Fiere. “Stiamo prendendo contatti

con la Gdo, è un modo per andare incontro a cittadini” ha

aggiunto il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia

Moratti, ricordando che “abbiamo già 365 farmacie che vaccinano

con le terze dosi, sono in crescita e su tutto il territorio”.

(ANSA).



