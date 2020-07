Lombardia, zero morti ma +88 nuovi casi

(ANSA) – MILANO, 30 LUG – Non ci sono stati decessi per

coronavirus in Lombardia ma aumentano i contagi: dai 46 casi di

ieri, oggi si è arrivati a 88 nuovi casi positivi, di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologici.

Stabili i ricoverati in terapia intensiva (13), diminuiscono

quelli negli altri reparti (-3, 151 in totale).

Tra gli 88 nuovi casi, 15 sono in provincia di Milano, di cui

6 a Milano città, 17 a Bergamo così come a Brescia, 11 a Varese.

Lodi è l’unica provincia lombarda senza nuovi contagiati.

(ANSA).



—

