Una banda di malviventi ha prima rubato una cassaforte e poi credendo che al suo interno potesse esservi un ricco bottino, ha rubato un’auto per trasportarla in un casolare isolato. C’è però chi ha notato strani movimenti e luci accese e ha allertato i carabinieri. A quel punto i ladri non hanno potuto far altro che lasciare la cassaforte, poi rivelatasi vuota, e darsi alla fuga nei campi.