Longo indagato:Ghedini,denunciate dichiarazioni diffamatorie

(ANSA) – VENEZIA, 05 NOV – “E’ stato lo stesso avvocato Piero

Longo a denunciare tempestivamente alla Procura della Repubblica

di Padova le diffamatorie dichiarazioni che si erano apprese da

indiscrezioni di stampa propalate da quegli stessi aggressori

che, a dire del consulente tecnico medico Dr. Zancaner,

avrebbero commesso proprio nei confronti dell’avvocato Longo un

tentato omicidio con gravissimi danni fisici”. Lo afferma in una

nota l’avvocato Niccolò Ghedini, difensore di Longo, come parte

offesa nel procedimento per aggressione, in relazione alle

notizie sull’indagine per violenza sessuale.

“Aggressori che – sottolinea Ghedini – pur nella libertà

della scelta della linea defensionale e che incredibilmente

nonostante l’estrema gravità della condotta sono stati lasciati

in libertà dall’Autorità Giudiziaria, stanno evidentemente

tentando di giustificare atti di eccezionale violenza e

pericolosità con dichiarazioni assurde ed inverosimili, sia per

quanto concerne la ricostruzione dell’accaduto, sia in

particolare per le asserite ragioni che li avrebbero determinati

ad aggredire l’avvocato Longo in ora notturna all’interno della

sua abitazione”. (ANSA).



