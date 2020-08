Lonquich con Beethoven, tornano i concerti di S. Cecilia

(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Santa Cecilia torna a proporre concerti dal 4 settembre con una serata dedicata a Ludwig van Beethoven, di cui nel 2020 si celebrano i 250 anni dalla nascita. Sul podio nella veste di solista e direttore ci sarà il pianista di origine tedesca Alexander Lonquich, che dal 2011 ha avviato la sua collaborazione come direttore-solista dell’Orchestra dell’ Accademia Nazionale dopo essere stato protagonista di numerose stagioni concertistiche dell’istituzione romana della quale è ospite sin dalla fine degli anni Settanta. Il programma dello spettacolo si apre con l’Ouverture per la tragedia teatrale Coriolano di Heinrich Joseph von Collin composta da Beethoven nei primi mesi del 1807 ed eseguita per la prima volta in una rappresentazione semiprivata per il principe Lobkowitz – principale mecenate del compositore – in una serata nel corso della quale Beethoven suonò anche il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4. Nell’ appuntamento ceciliano questo stesso concerto, considerato dalla critica del tempo come ”una delle composizioni più originali” del genio di Bonn, sarà interpretato e diretto da Lonquich. In conclusione di programma il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia affiancherà l’Orchestra nella Fantasia Corale presentata al pubblico nel dicembre 1808 come brano conclusivo di un concerto che prevedeva anche la prima esecuzione della Quinta Sinfonia.

