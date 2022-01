Condividi l'articolo

Una proposta di lavoro per l’ex cancelliera Angela Merkel arriva dall’Onu. Il segretario generale Antonio Guterres ha offerto alla ex leader tedesca la presidenza di un comitato di consulenza sulle proprietà e i beni pubblici globali. Si tratta di un progetto nuovo, che Guterres sta lanciando nell’ambito della riforma delle Nazioni unite.

L’offerta è stata inviata per lettera, e Merkel, stando alla Bild che ne dà notizia, non avrebbe ancora risposto.



