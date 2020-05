Lorella Cuccarini, ringraziamenti per Barbara D’Urso: come risponde la conduttrice di Pomeriggio5

Live Non è la D’Urso, domenica scorsa, ha ricordato Alberto Castagna a 15 anni dalla sua prematura scomparsa. Barbara D’Urso ha mostrato le immagini del ritorno in tv del popolare conduttore dopo una lunga malattia. In quella occasione, ad accogliere Castagna in studio tra gli applausi c’era anche Lorella Cuccarini. La conduttrice de La Vita in Diretta è rimasta piacevolmente colpita dall’omaggio di Carmelita: “Bellissimo il ricordo di Alberto Castagna fatto da Barbara D’Urso” ha scritto nelle IG Stories condividendo parte di quel servizio. Il gesto di Lorella Cuccarini non è passato inosservato sui social e la stessa Barbara D’Urso ha ricambiato la cortesia ringraziando la collega in diretta a Pomeriggio 5 per quel tenero messaggio su Instagram.

Foto: Kikapress

LEGGI ANCHE: — ‘Vergognati’, Lorella Cuccarini sbotta su Instagram: la sua provocazione l’ha fatta innervosire

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte