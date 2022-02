L’oro rubato nel nord Italia finiva in Svizzera, sei arresti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ASTI, 26 FEB – Sei persone sono state arrestate per

riciclaggio di preziosi nell’ambito di una operazione dei

carabinieri di Asti, che hanno recuperato oltre 37 chili d’oro

tra monete, gioielli, lingotti e pietre preziose, oltre a un

milione di euro in contanti e quindici pistole di grosso calibro

con le relative munizioni. Mandato di arresto europeo per due

cittadini svizzeri, complici della banda.

Provento dei furti messi a segno in tutto il Nord Italia,

l’oro veniva fuso in lingotti e venduto in fonderie svizzere. Le

indagini, coordinate dalla procura di Asti, sono state condotte

in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale

di Polizia. Documentate in cinque mesi un paio di ‘trasferte’ in

Svizzera la settimana, per un ammontare complessivo di circa

cento chili d’oro del valore di 5 milioni di euro. (ANSA).



