Lorusso (Fnsi), da Conte parole importanti

‘Per ANSA e Gazzetta del Mezzogiorno. Seguano misure concrete’ – È un segnale importante quello che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lanciato nel corso della conferenza stampa sulla Fase 2, riconoscendo che l’emergenza sanitaria ha aggravato la crisi del settore dell’informazione. È auspicabile che alla solidarietà espressa ai giornalisti di due realtà impegnate in difficilissime vertenze, quali Gazzetta del Mezzogiorno e ANSA, seguano misure concrete che ne consentano la soluzione. Non sono a rischio soltanto posti di lavoro, ma anche e soprattutto la qualità e il pluralismo dell’informazione nel nostro Paese”. Lo afferma in una nota Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana. “Gli interventi di sostegno al settore previsti nel decreto Rilancio, da questo punto di vista, devono essere il punto di partenza, e non di arrivo, di una politica che rimetta al centro la buona informazione e la buona occupazione. Con la Fase 2 – conclude Lorusso – deve ripartire al più presto il confronto fra governo e parti sociali, interrotto a causa del lockdown, per la messa a punto della nuova legge dell’editoria e delle misure per rafforzare il pluralismo, tutelare l’occupazione e contrastare il precariato dilagante”.

Giulietti (Fnsi), diamo voce ad ANSA, ci da voce

Presidente federazione su twitter – ”Due giorni di sciopero delle redazioni ANSA per protestare contro il piano di ristrutturazione. Diamo voce a chi ogni giorno ci da voce”. Scrive su Twitter il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti.

Usigrai, per ANSA da governo dopo parole fatti

Di Trapani, ”servizio essenziale” ”Se il piano di tagli prospettato fosse già stato operativo, in questi mesi di emergenza l’Ansa non avrebbe potuto garantire il servizio essenziale che ha assicurato. Questo è #tafazzismo. Dall’Usigrai piena solidarietà ai dipendenti dell’Ansa”. Così su twitter il segretario Usigrai Vittorio Di Trapani. Oggi l’Esecutivo Usigrai in una nota plaude al fatto che ”dopo 2 giorni di sciopero, torna il servizio dell’agenzia di stampa Ansa. Ma la lotta non è finita. Anzi, proprio oggi che torna il loro servizio dobbiamo ricordare quanto sia prezioso il lavoro dei colleghi e quanto sia pericoloso il piano presentato dall’azienda. Ancora una volta gli editori pensano di scaricare i (presunti) problemi di bilancio sui redattori, ancor di più sui più deboli, ovvero sui collaboratori e sui precari dell’agenzia. Come Usigrai esprimiamo a nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai la piena solidarietà e la massima vicinanza. Saremo al fianco dei dipendenti dell’Ansa per tutte le iniziative che, insieme alla Fnsi, si metteranno in pratica. Ci auguriamo che alle parole del Presidente del Consiglio dei Ministro Giuseppe Conte seguano atti concreti del governo”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte