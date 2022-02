Lotta a baby gang, Padova stila lista di un migliaio di nomi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PADOVA, 12 FEB – Sono circa un migliaio i ragazzi

tra i 14 e i 18 anni a rischio violenza presenti in un elenco

stilato a Padova dalle forze dell’ordine per l’Osservatorio sul

disagio giovanile nato su iniziativa della Prefettura. Uno

strumento per vigilare e prevenire le ‘risse del sabato’ che

spesso le baby gang progettano nello spazio più ampio della

città, Prato della Valle. Episodi ultimamente anticipati dalla

Questura – è stato così sabato 15 gennaio – che lavorando sulle

chat e sui social era riuscita ad evitare, schierando i reparti

mobili prima che i ragazzi venissero alle mani.

Ma adesso, scrive il ‘Corriere’, il prefetto Raffaele Grassi,

in un paio di riunioni operative, ha deciso di coinvolgere tutti

i soggetti interessati alle politiche di lotta al disagio

giovanile. A partire dai Comuni nei quali i ragazzi risiedono. Nel corso dell’ultimo vertice in Prefettura è uscito il dato che

ha fatto scalpore: Polizia e Carabinieri hanno identificato

circa un migliaio di ragazzi tra i 14 e i 18 anni, con relative

generalità e luogo di residenza, che il prefetto ha segnalato ai

rispettivi Comuni di residenza.

Molti sono adolescenti che provengono da paesi della

provincia, e tra loro tanti sono gli stranieri di seconda

generazione. Un fenomeno che naturalmente non riguarda solo

Padova, ma anche altre città: ieri a Oderzo (Treviso) la polizia

è intervenuta per bloccare una rissa tra cinque ragazze

minorenni, che si erano affrontate la notte precedente in una

rissa ripresa da compagni e diffusa sui social network. (ANSA).



