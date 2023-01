Lotta a camorra e racket,cittadinanza onoraria a carabiniere

Condividi l'articolo

(ANSA) – ERCOLANO (NAPOLI), 12 GEN – Conferita la

cittadinanza onoraria di Ercolano al maresciallo capo dei

Carabinieri Angelo Disanto per il lavoro svolto nella lotta alla

criminalità e alle estorsioni nella Città degli Scavi. Questa

mattina la cerimonia nell’aula consiliare del Municipio con

autorità politiche, civili e militari.

“Questo consiglio comunale rappresenta una città che, unita,

ha combattuto e vinto contro la criminalità organizzata”, ha

detto Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente

nazionale Anci. “Per circa quarant’ anni c’è stata a Ercolano

una camorra violenta che ha condizionato la vita quotidiana e

minato, in qualche modo, la comunità intera. Ma poi i

commercianti hanno deciso di denunciare e grazie al lavoro

straordinario delle forze dell’ordine, della magistratura in

pochissimi anni ci sono stati 500 arresti e 44 ergastoli. Questo

risultato straordinario è stato frutto di un lavoro anche del

comandante Angelo Disanto non solo perché è stato competente, ha

dimostrato grande responsabilità e professionalità ma

soprattutto perché ha avuto il merito di far emergere il profilo

umano del carabiniere accompagnando le paure di una comunità

intera che si apprestava ad andare in tribunale a denunciare i

propri aguzzini”.

Nella cerimonia i consiglieri hanno ringraziato il comandante

Disanto oggi a capo della Stazione dei Carabinieri di Gragnano

(Napoli) per l’impegno a Ercolano. “Il mio è stato un lavoro di

squadra. Ho avuto la fortuna di avere dei collaboratori

eccezionali in anni nei quali il tessuto imprenditoriale a

Ercolano era stato fortemente indebolito”, ha detto Disanto nel

ricevere l’attestato della cittadinanza onoraria. “Un

ringraziamento va ai commercianti perché tutti insieme si sono

fidati e, nel corso degli anni, insieme alla magistratura siamo

riusciti ad ottenere grandi risultati”.

Alla cerimonia presenti le forze dell’ordine, la viceprefetto

Corinne Palumbo, il Console Generale degli Usa a Napoli Tracy

Roberts-Pounds, Pierpaolo Filippelli procuratore aggiunto a

Napoli e Nunzio Fragliasso procuratore capo della Repubblica a

Torre Annunziata, il sindaco di Gragnano e segretario di Anci

Campania Aniello D’Auria, rappresentanti dell’Associazione Fai

Antiracket. (ANSA).



—

