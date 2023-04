Lotta: argento di Chamizo agli Europei di Zagabria

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 APR – Frank Chamizo ha conquistato la prima

medaglia per l’Italia agli Europei di lotta a Zagabria, salendo

al secondo posto del podio nella categoria 74 kg di stile

libero. Nella finalissima, ha prevalso sull’azzurro lo slovacco

Taimuraz Salkazanov, che ha vinto la medaglia d’oro ai punti

(3-1). Bronzi per il turco Soner Demirtas e il georgiano

Avtandil Kentchadze.

Sono salite così a sette le medaglie a livello europeo di

Chamizo, che può consolarsi con il secondo argento di fila dopo

quello ottenuto lo scorso anno a Budapest (Ungheria). L’atleta

italo-cubano ha riscattato anche la squalifica di tre mesi

inflittagli per l’assunzione di una ‘sostanza di abuso a scopo

ricreativo’ che gli è costata la revoca della medaglia di bronzo

conseguita ai Mondiali dello scorso settembre in Serbia.

In casa Italia da segnalare anche il quinto posto di Abraham

Conyedo, che era arrivato a sfidare per il bronzo l’azero Giorgi

Meshvildishvili. Quest’ultimo si è imposto in un incontro molto

combattuto, lasciando fuori dal podio l’azzurro. (ANSA).



