Lotta olimpica: è argento per Chamizo a Europei di Budapest

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Frank Chamizo chiude con l’argento la

sua gara continentale di Lotta stile libero nei 74 kg

chilogrammi. Approdato ieri in finale per l’oro grazie ad un

percorso straordinario, ha incontrato oggi lo slovacco Tajmuraz

Salkazanov contro il quale si è giocato il titolo nella sua 5a

finalissima continentale in carriera.

Il livello del combattimento è stato straordinario, combattuto

fino all’ultimo secondo e vinta, purtroppo, dallo slovacco

campione europeo uscente. Frank è partito con grinta, infilando

5 punti dopo 22 secondi dal fischio di inizio. Ha gestito la

gara cercando di difendere il suo vantaggio, ma la grande

perizia dello slovacco è valsa la rimonta con un pareggio e poi

con due punti del vantaggio con il quale ha sfilato la corona di

campione europeo all’azzurro: 7 a 5 il punteggio finale.

Frank Chamizo si mette dunque al collo una medaglia d’argento,

la sua prima a livello europeo, che si aggiunge ad un palmarès

da record. È, infatti, la sua settima medaglia europea (4 ori, 2

bronzi e 1 argento) che si aggiunge alle 3 conquistate ai

mondiali (2 ori e 1 argento) e al bronzo olimpico di Rio 2016.

Abraham Conyedo ha invece disputato la sua finale per il bronzo,

nella nuova categoria dei 125 kg, contro il polacco Robert

Baran, già vincitore di due argenti e di un bronzo continentali

nella stessa categoria. Una gara combattuta fino all’ultimo che

si è conclusa 3-2 per il polacco. Conyedo si posiziona dunque in

quinta posizione a questi Campionati Europei, in una categoria

del tutto nuova per lui che viene dai 97 kg, dove vanta un

bronzo olimpico (Tokyo 2020), un bronzo mondiale (Budapest 2018)

e un bronzo continentale (Roma 20202).

Oggi era anche la giornata di debutto della lotta femminile,

targata da Enrica Rinaldi che ha conquistato la finale per il

bronzo nei 76 kg. La giovane italiana è partita benissimo

battendo la serba Fanni Nagy Sad 4-0, ma si è fermata ai quarti

con la finalista estone Epp Maee sul risultato di 6-0.

Ripescata, domani farà la finalina contro la rumena Catalina

Axente, fra le 18:00 e le 21:00. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte