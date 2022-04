LPGA Tour: Hataoka vince a Los Angeles

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 APR – Sesta vittoria in carriera sul LPGA

Tour per Nasa Hataoka che, a Los Angeles (Usa), ha vinto – con

un totale di 269 (67 68 67 67, -15) colpi – il DIO Implant LA

Open. In California, sul percorso del Wilshire Country Club (par

71), la nipponica è volata in testa dopo il secondo round e, nel

terzo come nel quarto, chiuso in 67 (-4), ha ribadito la sua

leadership realizzando quattro birdie, con un eagle e due bogey.

La 23enne di Ibaraki ha superato nettamente le avversarie.

L’australiana Hannah Green, s’è classificata seconda con 274

(-10) davanti alla connazionale Minjee Lee, terza con 277 (-7)

al pari della sudcoreana Inbee Park e della svedese Madalene

Sagstrom. Mentre la regina del golf, Jin Young Ko, non è andata

oltre il 21/o posto con 282 (-2), dopo un torneo tra alti e

bassi che l’ha vista anche in testa al termine del secondo giro.

Gara sottotono per Giulia Molinaro. Unica azzurra in campo, s’è

classificata 63/a con 290 (+6).

A far festa a Los Angeles è stata dunque la Hataoka il cui

exploit le ha fruttato 225.000 dollari a fronte di un montepremi

di 1.500.000 dollari. E le ha permesso di passare dal 27/o al

7/o posto nella Race to The Cme Globe. Nona alle Olimpiadi di

Tokyo, può vantare anche quattro affermazioni sul LPGA of Japan

Tour e un secondo posto in un Major (allo US Open 2021). (ANSA).



