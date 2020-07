Lucescu contestato, rinuncia ad allenare Dynamo Kiev

(ANSA-AFP) – KIEV, 27 LUG – Pochi giorni dopo aver firmato un

contratto biennale per allenare la Dynamo Kiev, Mircea Lucescu

lascia l’incarico. Il motivo lo ha spiegato lo stesso 74enne

tecnico romeno: gli Ultrà della squadra della capitale gli

stanno rendendo la vita difficile, “e intorno a me si è creato

un ambiente troppo ostile”.

Motivo della dura contestazione scatenatasi nei confronti

del’ex tecnico dell’Inter è la sua lunga militanza (12 anni)

sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, team arcirivale della

Dynamo alla guida del quale ha vinto 22 trofei dal 2004 al 2016.

“Desideravo molto tornare a lavorare in Ucraina – ha detto

Lucescu – ma per me sarebbe impossibile lavorare in queste

condizioni. Quindi rinuncio”. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte