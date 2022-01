Lucia Mascino, a teatro lo Smarrimento anche per ritrovarsi

Condividi l'articolo

“Smarrimento”. “Più che un titolo sembra quasi un annuncio di questo periodo e di un sentimento. Che non è però per forza negativo: smarrirsi permette anche di guardarsi intorno e di vedere diversamente le cose. È un momento critico, a occhioni sgranati, per chiedersi dove stiamo andando e magari reinventarsi completamente”. Così Lucia Mascino porta in scena Lucia Calamaro. Lo spettacolo, “Smarrimento” è nato da Marche Teatro nel 2019. Subito frenato dalla pandemia, vive ora la sua piena fioritura e dopo Napoli sarà all’India di Roma dall’1 al 6 febbraio per poi proseguire in tournée, con tappa anche al Franco Parenti di Milano dall’11 al 20. Un testo che la Calamaro, tra le più interessanti e premiate drammaturghe e registe italiane contemporanee (tre Ubu e un Hystrio), ha scritto appositamente per la Mascino, “Dopo un caffè preso insieme, uno spettacolo cui non riuscii a partecipare e una lunga gestazione”, racconta all’ANSA l’attrice, che in queste settimane è anche su Sky e Now Tv con le due nuove storie de “I delitti del Barlume” insieme a Filippo Timi. “Sono entrata un po’ in punta di piedi nel suo processo creativo di Lucia Calamaro – prosegue – Il testo è cambiato più volte. Poi, piano piano, è entrato tanto di me nello spettacolo finale”. In scena, sola, per un’ora di monologo (“si inizia alle 20, poi si può andare a vedere Sanremo”, scherza lei), interpreta una scrittrice in crisi ormai già da un po’. Nel cassetto ha dei personaggi iniziali di vari romanzi, che però non scriverà mai, e gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere qualche copia delle vecchie opere. “Lo hanno definito un cabaret esistenziale, tragicomico. Mi piace questa definizione – prosegue la Mascino – E’ uno spettacolo anche pieno di ironia in cui raccontiamo come tutti noi siamo abitati e popolati da immagini della memoria. Parla del movimento della vita dentro di noi, dell’impossibilità di dire chi siamo. Io porto in scena Lucia, la scrittrice, ma anche Paolo che vive in disaccordo con la figlia e poi Anna, Margherita. In ognuno di loro, c’è tanto di tutti noi”. E lei, ha mai pensato di scrivere? “Ci ho provato, a vent’anni, con delle poesie comiche dopo esser stata mollata – risponde – Ho pensato anche a una raccolta dal titolo: Racconti fantastici ma non bellissimi. Ma è durata poco. Diciamo che sono un’attrice pensante”, sorride. Intanto a fine marzo debutterà nuovamente in teatro, allo Stabile di Torino, nel nuovo spettacolo che Filippo Dini ha tratto da “Ghiaccio (Frozen)”, testo della drammaturga britannica Bryony Lavery dedicato alla sparizione di una bambina di dieci anni e ai destini intrecciati della madre e del rapitore. In questi giorni, invece, sta terminando le riprese della fiction Rai in 6 puntate, “Vivere non è un gioco da ragazzi”, con Claudio Bisio, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo, per la regia di Rolando Ravello. “Una storia di ragazzi e droga, in cui io interpreto la mamma di uno dei protagonisti. – dice – Un’imprenditrice molto dalla parte delle donne, che si candida a sindaco di Bologna”. E delle elezioni del Presidente della Repubblica, che riporteranno Sergio Mattarella al Quirinale, cosa ne pensa? “Innanzitutto, ho un pensiero per lui, che aveva già fatto i suoi saluti e probabilmente aveva altri piani – sorride – Ha dimostrato il suo spirito non tirandosi indietro. Sono contenta ci sia lui. Noi però, come Paese, siamo rimasti fermi, incapaci di andare avanti. Una donna? Mi sarebbe piaciuto. Apprezzavo Elisabetta Belloni e il suo curriculum. Ma non ho mai voluto una donna per avere una donna: altrimenti continuiamo a trattarci da panda. E questa ghettizzazione mi terrorizza. La verità è che in Italia esistono molte donne che meritano più”.



