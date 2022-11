Luciano Bianciardi, due inediti per il centenario della nascita

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – L’acume e l’intelligenza nel

raccontare in imperdibili articoli giornalistici l’evoluzione

della storia dei costumi, della televisione, della politica,

della letteratura, dell’arte, del cinema e dello sport, ma anche

l’ironia e il pensiero libero di fronte alle storture della

società di uno dei narratori più interessanti del ‘900: sono due

gli omaggi a Luciano Bianciardi (Grosseto 1922 – Milano 1971)

che la casa editrice ExCogita, diretta da Luciana Bianciardi,

porta in libreria nell’ambito delle celebrazioni per il

centenario della nascita dello scrittore e traduttore italiano.

Dal 14 novembre arrivano infatti i volumi “Tutto sommato.

Scritti giornalistici 1952 – 1971″ (vol. I 1020 pagg. vol. II

1086 pagg. vol. III 866 pagg. Indici 192 pagg. / prezzo: 150 €;

eBook 49 €) con la prefazione di Michele Serra, e “Imputati

tutti. La solita zuppa: Luciano Bianciardi a processo” (pagg.

160 / prezzo 15 €; eBook 9,99 €), a cura di Luciana Bianciardi e

Federica Albani e con la prefazione di Giancarlo De Cataldo. La

prima proposta riunisce per la prima volta tutta la produzione

giornalistica – 964 articoli distribuiti su 63 testate –

presentandola in ordine cronologico: il susseguirsi degli

articoli restituisce dunque al lettore una sorta di storia

d’Italia vista dagli occhi di un personaggio che è stato

definito anarchico, ribelle e inclassificabile. Il secondo

volume invece ripropone il racconto “La solita zuppa” in

versione integrale, completo delle parti censurate nel momento

della pubblicazione nel 1965 e in tutta la sua disarmante

ironia, ricostruendo, attraverso gli atti processuali, la

vicenda giudiziaria che vide Bianciardi imputato per oscenità e

vilipendio della religione insieme all’editore e al tipografo.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte