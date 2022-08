Lucio Dalla, dal 22 settembre mostra al Museo dell’Ara Pacis

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – Arriva a Roma l’affascinante viaggio

nel mondo di Lucio Dalla, iconico e innovativo cantautore,

immortale, prerogativa solo dei grandissimi artisti. Inevitabile

celebrarlo nel decennale della sua scomparsa con la

mostra-evento “Lucio Dalla – Anche se il tempo passa” dedicata

al genio umano e musicale, che sarà realizzata dal 22 settembre

al 6 gennaio 2023 a Roma, al Museo dell’Ara Pacis. Un viaggio

che parte dall’infanzia e ripercorre un percorso straordinario

di vita e memoria collettiva, al ritmo delle note delle sue

straordinarie canzoni.

Non è un’impresa facile raccontare in una esposizione

cinquant’anni di storia. Tutto nasce da una lunga ricerca di

materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che

documentano l’intero cammino umano e artistico di uno dei più

amati artisti italiani e internazionali. Un cantore di vita e

suoni che con graffiante ironia e sguardo poetico ha conquistato

il cuore di tutti, non solo musicista ma anche attore,

scrittore, regista teatrale, amante dello sport e appassionato

di motori, danza, opera lirica, pittura, letteratura, con un

numero impressionante di interessi.

Attraverso documenti, foto, copertine dei dischi, video,

oggetti, abiti di scena, locandine dei film a cui ha

partecipato, manifesti, la ricca collezione di cappelli e

berretti, sarà possibile scoprire l’intimità di Lucio e vivere

la forza della sua musica.

Oltre dieci le sezioni in cui è suddivisa l’esposizione:

Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla si racconta, Il

clarinetto, Il museo Lucio Dalla, la sua musica, il cinema, il

teatro, la televisione, Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e

Roma; quest’ultima sezione, inedita, è dedicata al rapporto tra

il cantante e la capitale, città dove ha vissuto a lungo e che

ha amato profondamente.

La mostra, promossa e prodotta da Roma Culture,

Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, è organizzata e

realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con il

sostegno di Regione Lazio. L’esposizione, a cura di Alessandro

Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla, è patrocinata da Rai.

(ANSA).



