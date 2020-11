La sua storia è diventata virale da che si è recata dai carabinieri per denunciare che nella cena a base di involtini primavera, acquistati in un supermercato, aveva trovato un dito umano. Su questo orrendo fatto ora stanno indagando i Nas che sono risaliti ad uno stabilimento spagnolo dove gli involtini sarebbero stati prodotti. Sconcerta però che nella ‘civilissima’ Europa un’operaia possa aver perso un dito al lavoro e la produzione non sia stata fermata.