Luigi Di Maio parla nella sua città ma la piazza è deserta

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, è in tour elettorale per il Movimento 5 Stelle. Una delle più alte cariche dello Stato si sta spendendo in prima persona per dare nuova linfa al suo partito, in un Paese che mai come in questo momento ha bisogno di concretezza e di fatti, non solo di parole. Ma è una campagna elettorale strana quella a cui stiamo assistendo, durante la quale anche le sono per lo più deserte. E così, nel momento in cui Luigi Di Maio si è presentato nella “sua” Pomigliano d’Arco, chi pensava che ad attendere il suo cittadino più illustre arrivassero fiumi di persone accalamanti si è dovuto ricredere.

Circolano dei video in rete girati durante il comizio di Luigi Di Maio nella sua città natale il cui la piazza sembra piuttosto vuota. Da quanto si può vedere nel filmato, infatti, non si apprezza una piazza piena a Pomigliano d’Arco, cittadina di dimensioni ragguardevoli alle porte di Napoli, dove Luigi Di Maio è tornato per convincere i suoi compaesani ad abbracciare le idee del Movimento 5 Stelle. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, rimbalzando sui social come esempio del presunto poco seguito che avrebbe il Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale, nonostante si stiano muovendo anche gli uomini e le donne di maggiore spicco a livello nazionale. Le immagini dei comizi, delle piazze e delle feste vuoti non sono certo inedite in questi giorni. Sui social circola anche il video della Festa dell’Unità di Bologna, una delle città “rosse” per definizione, dove sembrerebbe mancare proprio quell‘apporto umano che in altre occasioni ha trasformato l’incontro in un grande evento. Certo, potrebbe essere a causa del Covid e delle restrizioni imposte dal governo, che impongono il distanziamento e scoraggiano gli assembramenti, ma dai video che circola sembra che la questione del distanziamento sia stata presa fin troppo sul serio.

Così com’è accaduto ai “colleghi” del Partito Democratico, quindi, anche Luigi Di Maio non sembra abbia fatto particolarmente breccia nell’interesse popolare col suo comizio sul taglio dei parlamentari. Quelli che sarebbero dovuti essere comizi cruciali per la vittoria al referendum e alle elezioni regionali, pare si siano trasformati in incontri per pochi intimi, in apparenza poco influenti per lo spostamento dei voti funzionale ale prossime elezioni. In Campania, così come in Veneto, Toscana, Puglia, Valle d’Aosta, Liguria e Marche, infatti, il prossimo 20 e 21 settembre si voterà per il rinnovo del consiglio regionale.