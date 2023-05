Luis Miguel torna in tour, tutto esaurito

Condividi l'articolo

Tutto esaurito per la tournée di Luis Miguel: ne è rimasto sorpreso lo stesso cantante messicano, che torna sui palchi dopo quasi cinque anni di assenza con concerti, oltre che in Messico, anche in Argentina, Cile e Stati Uniti.

Quando nel 1985 a sanremo Luis Miguel cantava “Noi, ragazzi di oggi noi” (VIDEO)

[embedded content]



“È felice, sta molto bene, non avrebbe mai pensato che avrebbe venduto tutti i biglietti. È molto contento: vedremo un Luis Miguel al 100%”, ha commentato uno dei suoi migliori amici, l’imprenditore Carlos Bremer.

L’attesa per gli show dell’artista 53enne è stata tale che in Messico ha dovuto programmare altre due date a Monterrey (14 e 17 novembre) e ulteriori tre nella capitale (25, 27 e 28 novembre). Nella seconda giornata di prevendita i biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Il tour inizierà il 3 agosto a Buenos Aires per terminare il 17 dicembre a Guadalajara, per un totale di 60 date in sei Paesi.

